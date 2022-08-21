طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:19 المد الثاني عند الساعة **:** الجزر الأول عند الساعة**:** الجزر الثاني عند الساعة 05:32 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36 المد الثاني عند الساعة **:** الجزر الاول عند الساعة 13:13 الجزر الثاني عند الساعة 01:06 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 46 34 60 15 دبي 45 32 65 25 الشارقة 44 32 60 20 عجمان 43 32 65 30 أم القيوين 43 32 60 30 رأس الخيمة 42 31 60 25 الفجيرة 37 33 85 45 العين 46 34 45 15 ليوا 47 33 60 15 الرويس 42 34 75 30 السلع 43 33 70 30 دلما 38 30 75 25 طنب الكبرى37 31 80 30 طنب الصغرى 37 31 80 30 أبو موسى 38 32 85 50

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