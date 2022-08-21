شرطة دبي تحذر من عواقب ارتياد مراكز التدليك غير المرخصة

المصدر: البيان

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حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من عواقب ارتياد مراكز التدليك "المساج" غير المرخصة، ومن الاستجابة لبطاقات التدليك التي توزع بطريقة عشوائية في الشوارع أو تُترك على السيارات، مما يعرض الشخص للمساءلة القانونية، كما يجعله هدفاً لجرائم مثل السرقة والابتزاز.

وقال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إن شرطة دبي أطلقت العديد من الحملات بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وبالتعاون مع الشركاء خلال السنوات الماضية، بهدف تكثيف جهود التوعية والضبط، للحد من الممارسات المخالفة للقانون، ورصد مراكز التدليك غير المرخصة، والقبض على موزعي بطاقات المساج في الشوارع وعلى المركبات، بصورة تشوه المظهر الحضاري للإمارة، وتمس الآداب العامة، لاحتوائها على صور مُخلة، فضلاً عن ترويجها لمراكز تدليك غير مرخصة.

نتائج الحملات

وأوضح العميد عبد الله خادم أن الحملات خلال العام الماضي ولغاية النصف الأول من العام الجاري، أسفرت عن ضبط 879 شخصاً تورطوا في هذه الممارسات، منهم 309 أشخاص ثبت قيامهم بإنتاج وتوزيع بطاقات المساج، و588 شخصاً لإخلالهم بالآداب العامة، كما تم ضبط 5 ملايين و900 ألف بطاقة مساج، منها 3 ملايين و300 ألف بطاقة مساج في العام 2021، ومليونَين و200 ألف بطاقة مساج في العام الجاري، وقطع 919 رقم اتصالٍ مسجلٍ على تلك البطاقات، منها 587 رقماً في العام الماضي، و332 رقماً خلال هذا العام.

الأسلوب الاجرامي

وحذر العميد عبد الله خادم من التعامل مع مراكز التدليك غير المرخصة المسجلة على بطاقات المساج، لمخالفتها القانون، مؤكداً أن من يتعامل معها يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، فضلاً عن احتمال تعريض نفسه لخطر السرقة أو الابتزاز من العاملين في تلك المراكز، مشيراً إلى أن الأسلوب الإجرامي لتلك الجريمة يتمثل في إنشاء حسابات وهمية على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعرض صور فتيات بغية الإغراء، مع ارتداء كمامات لإخفاء الملامح، وبعد تواصل المجني عليه مع الحسابات الالكترونية المبينة في الموقع، يتم استدراجه عن طريق "الواتس اب"، وعند وصوله إلى العنوان، يتفاجأ بوجود مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بسحبه إلى الشقة وتصويره في أوضاع مخلة ثم ابتزازه للحصول على أموال منه.

توعية الكترونية

وبين العميد المعصم أن الحملة التوعوية التي نُفذت هذا العام عبر البريد الالكتروني، استفاد منها 8007 شركات، ووصلت إلى 53 ألفاً و816 عاملاً، ووزعت 600 ملصقٍ توعوي على الشركات العقارية، إلى جانب إرسال رسائل نصية توعوية، وما زالت الحملة مستمرة وصولاً إلى جميع مناطق دبي.

مركز الاتصال 901

وأكد العميد المعصم أن تعزيز الأمان في الإمارة مسؤولية مشتركة بين الشرطة وأفراد المجتمع، داعياً الجمهور للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، أو سلوك مشبوه، أو مراكز تدليك غير مرخصة وموزعي البطاقات، عبر الاتصال بمركز الاتصال 901، أو عبر خدمة "عين الشرطة" أو على التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف المتحركة، لافتاً إلى أن هناك مراكز مرخصة، يمكن معرفتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكداً أنه لا عذر أو مبرر لأي شخص في التعامل مع مركز غير مرخص.

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