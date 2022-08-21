أحمد بن محمد: ماضون في تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بمختلف قطاعات مؤسسة دبي للإعلام

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن القانون الجديد لمؤسسة دبي للإعلام يعكس رؤية واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقطاع الإعلام وتوجيهات سموه المستمرة بتطوير مؤسساته لتتناسب مع مكانة دبي الرائدة في هذا المجال.

وقال سموه، "ماضون في تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بمختلف قطاعات مؤسسة دبي للإعلام وتوحيد الجهود الإعلامية للوصول بها إلى مستويات تنافسية، وإحداث نقلة نوعية في المحتوى الإعلامي ليكون قادراً على توصيل رسالة دبي ودولة الإمارات للعالم.

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