طرق دبي تحقق خفضاً في استهلاك الطاقة بنسبة 18% والانبعاثات 13%

المصدر: البيان

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أعلن معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تحقيق الهيئة مستهدفات مؤشرات قياس أداء كفاءة الطاقة، حيث سجلت خفضاً في استهلاك الطاقة الإجمالي في العمليات والمشاريع التابعة لها، عام 2021، بنسبة 18%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الأعوام من 2016 إلى 2019، وكذلك انخفاض إجمالي الانبعاثات بنسبة 13%، وانخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 10%، في الفترة ذاتها.

وقال الطاير: تشكل الاستدامة محوراً مهماً ضمن الغايات والأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، وأصبح مفهوم الاستدامة مُترسخاً في الأداء المؤسسي للهيئة، حيث يعد محور حماية البيئة وترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، واستدامة الأصول، ضمن أولويات عمل الهيئة، مؤكداً أن الهيئة لديها خريطة طريق واضحة، تهدف إلى تحقيق وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي بحلول عام 2050، لتكون للهيئة الريادة بوصفها الجهة الحكومية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضع خريطة طريق متكاملة تستهدف المواصلات العامة والبنية التحتية التابعة لها.

مؤشرات ونتائج

وأضاف: أظهر تقرير تحليل الطاقة في هيئة الطرق والمواصلات لعام 2021، انخفاض إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 18%، حيث انخفض استهلاك البنزين بنسبة 36%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الأعوام من 2016 إلى 2019، نتيجة لتوسع مؤسسة تاكسي دبي، في استخدام مركبات الأجرة الهجينة والكهربائية، وكذلك انخفاض استهلاك الديزل بنسبة 15% خلال الفترة نفسها، على الرغم من زيادة أسطول حافلات المواصلات العامة، حيث نفذت الهيئة عملية لإحلال الحافلات القديمة، بأخرى حديثة، مزودة بمحرك "يورو 6" الصديقة للبيئة، ومطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، كما أظهر التقرير ارتفاع استهلاك الكهرباء بنسبة 11%، نتيجة لتشغيل مسار 2020 لمترو دبي، بطول 15 كيلومترا، الذي يضم سبع محطات.

مشاريع ومبادرات

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن الهيئة نفذت في العام الماضي، 36 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر ساهمت في تحقيق وفورات قياسية، وتخفيض استهلاك الطاقة، حيث بلغ الوفر المالي التقديري المحقق 85 مليون درهم، فيما بلغ الوفر في استهلاك الكهرباء 68 مليون كيلوواط/ساعة، والماء 55 مليون جالون، والبنزين 21 مليون لتر، والديزل 1.8 مليون لتر، كما ساهمت المبادرات في تجنب انبعاثات ما يقرب من 86 طنا لمكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتحويل ما يقرب من 450 ألف طن من النفايات عن مكب النفايات من خلال ممارسات فعّالة لإدارة النفايات، مؤكداً أن الهيئة أنجزت أكثر من 95% من المبادرات والمشاريع الخاصة بالاقتصاد الأخضر التخصصية، وترتكز التوجهات المستقبلية على عدد من المحاور منها: وسائل النقل المرنة والمشتركة، ووسائل النقل المستدامة والاقتصاد الدائري، وكذلك التنقل ذاتي القيادة للركاب ونقل البضائع، وتطوير الخدمات بحسب احتياجات المتعامل والمهارات المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2021، شهد تشغيل مسار 2020 لمترو دبي، الذي يخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يقدر تعدادها بأكثر من 270 ألف نسمة، وجاء اختيار المسار بناء على عدد من المعايير أهمها عدد الركاب المتوقع لكل محطة وتوفر الأنشطة التجارية في المنطقة التي تخدمها كل محطة وارتباطها بوسائل المواصلات الأخرى مثل الحافلات بما يساهم في تحقيق النمو المستدام لإمارة دبي، وافتتاح حزمة من مشاريع الطرق والجسور، أهمها شبكة طرق بطول 138 مسرب كيلومتر، وتسعة تقاطعات مجسرة، لخدمة مدينة إكسبو دبي، وافتتاح محطات نموذجية لحافلات المواصلات العامة، وجسوراً للمشاة، ومسارات للدراجات الهوائية، لدعم جهود الإمارة في جعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

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