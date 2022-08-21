شرطة دبي تنظم ورشة بعنوان «التوعية الأمنية السياحية»

المصدر: دبي - وام

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ورشة عمل بعنوان «التوعية الأمنية السياحية»، في فندق موفنبيك جراند البستان قرب مطار دبي الدولي، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي.

وقال العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن ورشة العمل تأتي في إطار برنامج التوعية السياحية الداعم لمبادرة المعرفة السياحية، بهدف تحقيق أهداف إدارة الشرطة السياحية الرامية لتعزيز بيئة سياحية آمنة تُسعد السياح والزوار في الإمارة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

واستهدفت الورشة 8 فنادق، استفاد منها 125 موظفاً من المديرين العامين، ومديري المكاتب الأمامية وموظفي الأقسام والمعنيين في المنشآت الفندقية. وتضمنت الورشة طرق التواصل مع رجال الشرطة، وإجراءات التسجيل الفندقي الدقيقة، وغيرها.

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