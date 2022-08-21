المهندسون الإماراتيون رافعة أبحاث «كهرباء دبي»

المصدر: (دبي- وائل نعيم)

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يعمل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، منذ عام 2019 على 59 مشروعاً بحثياً، ويهدف المركز إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحوث والتنمية في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات لتمكين دبي من تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الإمارة، وذلك من خلال مهندسين إماراتيين استقطبتهم ودربتهم الهيئة.



قال المهندس علي أحمد المهيري، بكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، جامعة الشارقة: «يوفر مركز البحوث والتطوير بيئة مثالية للمهندسين الباحثين، لتطبيق ما تعلموه خلال فترة تحصيلهم العلمي على أرض الواقع، ويزخر بالمختبرات المتطورة التي تساعد على العمل بكل مهنية».

وأضاف: «أكملت 3 أعوام منذ تعييني في مركز البحوث والتطوير في فريق الطاقة الشمسية، وعملت على العديد من الأبحاث والمشاريع، وشاركت في الكثير من المؤتمرات العالمية، كما يوفر المركز مختبرات متطورة للطاقة الشمسية، والتي تعد فريدة من نوعها على مستوى العالم، ما يشجعنا كوننا باحثين على العمل بمهنية واحترافية، إلى جانب صقل وتنمية مهاراتنا البحثية».

بيئة بحثية

من جانبها قالت المهندسة نورة الحمادي، تقني بحوث وتطوير في مركز البحوث والتطوير: أسهم تعاوني مع الخبراء في المركز في صقل مهاراتي التقنية والإدارية، لا سيما في مجال إصداراتي البحثية، وتتوافق أبحاثي في مجال كفاءة الطاقة مع أهداف دولة الإمارات، التي تتضمن تطوير المدن الذكية، وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية للاستدامة والمستقبل، وتشمل مواضيعي البحثية تحسين كفاءة الطاقة، والمباني صفرية الطاقة، والألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني.

صيانة الألواح الشمسية

بدورها قالت المهندسة نوال الجسمي، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الشارقة، وتعمل كونها باحثة في مركز البحوث والتطوير، قسم الثورة الصناعية الرابعة، تدربت على قيادة الطائرات بدون طيار في أكاديمية سند للطيران، وحصلت بعدها على رخصة قيادة الطائرات بدون طيار من هيئة دبي للطيران المدني، وطبقت ما تعلمته عن أساسيات البرمجة في مسيرتي التعليمية في برمجة الطائرات بدون طيار، بحيث تكون مستقلة وذاتية القيادة.

براءات اختراع

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: يضم المركز 44 باحثاً وباحثة من بينهم 26 من حملة الدكتوراه والماجستير، وتبلغ نسبة الباحثين المواطنين في المركز 71%. ونشر المركز منذ إطلاقه 102 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكمة، وسجل المركز 5 براءات اختراع حتى الآن، هي: نظام شحن الطائرات بدون طيار (درونز)، وجهاز مبتكر لقياس كمية المياه، التي يمكن استخلاصها من الهواء، ونظام مبتكر متخصص في محطات الشحن الذكية للسيارات الكهربائية،وأضاف: تشمل مجالات عمل المركز «إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة والشمسية»، و«تكامل الشبكة الذكية»، و«كفاءة الطاقة»، و«المياه»، وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

تقنيات الفضاء

وأوضح الطاير: يعمل المركز ضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي» على تحسين التخطيط لعمليات إنتاج ونقل الطاقة، وصمم المركز وطور القمر الاصطناعي النانوي من نوع (3U) «ديوا سات1»، الذي أطلقته الهيئة ضمن برنامجها للفضاء «سبيس دي»، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية،لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

وطور المركز بالتعاون مع شركة «إنفرا X»، ذراع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لـ«ديوا الرقمية» التابعة للهيئة، وشريكهما التقني شركة «وايلد- Wyld» من المملكة المتحدة، أجهزة إرسال إنترنت الأشياء LoRA IoT الخاصة بالقمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات1»، وصمم المركز أجهزة الإرسال لربط أصول الهيئة مع القمر الاصطناعي بشكل مباشر، ولتتناسب مع تطبيقات شبكة الهيئة، وربط حساسات إنترنت الأشياء مع أقمار الهيئة الاصطناعية النانوية، وتوفير اتصال آنيّ مع كل من شبكات الاتصال الأرضية القائمة، مثل شبكة إنترنت الأشياء «LoRa IoT»، والتي تديرها شركة إنفرا X من جهة والأقمار الاصطناعية النانوية التابعة للهيئة من جهة أخرى، وبالتالي توسيع نطاق تغطية شبكة محطات إنترنت الأشياء LoRA IoT، المصممة خصيصاً للتواصل مباشرة مع القمر الاصطناعي دون الحاجة إلى محطات أرضية. وبالاعتماد على برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي»، يتعاون المركز مع جامعة ستانفورد الأمريكية لتطوير نظام متقدم، يتيح التنبؤ على المدى القصير بالقدرة الإنتاجية للألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويتيح النظام تخفيض نسبة الخطأ في التنبؤ إلى أقل من 10%.

الهيدروجين الأخضر

كما نفذت الهيئة في منشآت الاختبارات الخارجية لمركز البحوث والتطوير مشروع «الهيدروجين الأخضر»، بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» و«سيمنس للطاقة» .

أول مختبر

وتابع: يضم مركز البحوث والتطوير عدة مختبرات داخلية وخارجية لدراسة أداء واعتمادية الألواح الشمسية، وتشمل المختبرات الخارجية اختبار تقنيات الألواح الشمسية المختلفة والتحقق من أدائها، إضافة إلى المختبر الخاص بالروبوتات والطائرات بدون طيار، الذي أسهم في دخول الهيئة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أول مختبر، يتم بناؤه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم، ومن أبرز المختبرات الداخلية، معمل الاختبارات الكهربائية، ومعمل الاختبارات الميكانيكية، ومعمل اختبارات المواد، ومختبر محاكاة الإشعاع الشمسي، ومختبر التسريع المُصطنع للعمر الافتراضي للألواح الشمسية.

طباعة ثلاثية الأبعاد

وطورت الهيئة من خلال المركز بنى تحتية وبرامج متقدمة متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد و«التصنيع بالإضافة»، وتعد الهيئة أول جهة في دول مجلس التعاون تطبق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المعدنية باستخدام الخيوط والأسلاك، والتي تتميز بدقتها العالية ودورها في تقليل الوقت والتكلفة، وتحسين الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز الابتكار في الهيئة. وتعتمد الهيئة هذه التقنية كأحد الحلول الابتكارية لبناء النماذج، وتصنيع قطع الغيار لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ودعم رقمنة قائمة موجوداتها ومعداتها.

ويستخدم المركز أكثر من 16 نظام طباعة ثلاثية الأبعاد، وأكثر عن 20 مادة تصنيع (المواد المتطورة، المواد المركبة، السبائك المعدنية، المواد الهندسية والسيراميك)، ونجح المركز في تحويل أكثر من 35 قطعة غيار إلى الصيغة الرقمية، وتصنيع أكثر من 2000 قطعة غيار داخلياً وإرسالها إلى وحدات عمل الهيئة.

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