هيئة رعاية الأسرة في العين تقدم فحص طبي مجاني للأطفال في مشفى إن إم سي

المصدر: البيان

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قامت هيئة رعاية الأسرة بالعين بالتعاون مع مستشفى إن إم سي التخصصي في العين بحملة توعوية لإجراء فحوص طبية مجانية لكل من الأطفال وذويهم، بهدف الكشف عن أي أمراض واتخاذ اجراءات وقائية للحد من أي أمراض، والتي استمرت لمدة يومين متتاليين.

ونجحت الحملة بتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 100 موظف وطفل في المستشفى، شاملةً عدة والاستشارات الطبية اللازمة، فضلاً عن الاهتمام بالجانب التوعوي بضرورة القيام بالفحوصات الصحية الوقائية بصورة منتظمة، لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض، أو تخفيف حدة الإصابة.

وأفادت الدكتورة مازا صلاح الدين، طبيب عام في مستشفى إن إم سي التخصصي بأن معظم المراجعين خلال اليومين كانوا يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، إلا أن القليل من الأطفال كانوا يعانون من مشاكل في الرؤية، والذين سيأخذون العلاج اللازم. وأضافت بأن برنامج الفحص سيجري كل ثلاثة أشهر للحفاظ على صحتهم وعافيتهم.

وقال خليفة الكعبي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم في هيئة صحة الأسرة: "تأتي أهمية هذه الحملات الطبية والتوعوية لمساعدة موظفينا والأطفال، بتعلم أهمية الفحوصات الصحية الوقائية الدورية للحفاظ على نمط حياة صحي، والأهم من ذلك تشخيص أي مرض أو اضطراب في الوقت المناسب."

ومن جهته قال الدكتور إيجاز أحمد، المدير الطبي لمستشفى إن أم سي التخصصي في العين "نود أن نقدم امتناننا القلبي لإدارة هيئة رعاية الأسرة للتعاون معنا في حملة التوعية الصحية والتركيز على صحة موظفيهم، بما في ذلك الأطفال تحت رعايتهم، في مجالات الصحة والعافية."

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