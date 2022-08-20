رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة المجر بذكرى اليوم الوطني لبلادها

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة كاتالين نوفاك رئيسة المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز