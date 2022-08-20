«الشؤون الإسلامية» تطلق الملتقى الصيفي لتنمية المواهب الواعظة

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس، «الملتقى الصيفي لتنمية المواهب الوعظية»، الذي يشارك فيه الناشئة المتميزون في مسابقات الواعظ الصغير، التي تنظمها الهيئة سنوياً، وذلك في سياق استراتيجيتها وخططها الاستباقية لاستثمار الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات.

جهود

وفي هذا السياق، صرح د. عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، أن الملتقى يأتي ضمن جهود الهيئة ورسالتها في تعزيز قيم الثقافة الإسلامية والوعي الديني المعتدل لدى أفراد المجتمع وغرس القيم الوطنية لدى الناشئة.

وأضاف أن الملتقى يتضمن تنفيذ برنامج في علوم القرآن الكريم، والهدي النبوي الشريف، والفقه الإسلامي واللغة العربية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لصقل المهارات في الوعظ والإلقاء، وغيرها من المعارف التي تمكنهم من المشاركة باقتدار في مختلف المبادرات والمناسبات الدينية والوطنية.

تحفيظ

وسيتمكن الناشئة المشاركون في هذا الملتقى من حفظ سورتي الملك والقلم مع بيان معاني المفردات، وسيتلقون كذلك دورات في أحكام التجويد والتلاوة، وحفظ عدد من الأحاديث مع المعنى الإجمالي لها، ومعرفة الأحكام الفقهية للوضوء والتيمم والصلاة، وتعلم الأساسيات العامة في النحو والإعراب، وإتقان مهارات وفنون الإلقاء، بالإضافة إلى التعرف إلى خدمات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورسالتها في المجتمع.

مبادرات

أكدت الهيئة أن هذا الملتقى يأتي استكمالاً لمبادراتها الموجهة نحو تأهيل الناشئة في مجال الوعظ وتنمية مواهبهم والارتقاء بمعارفهم ومقدراتهم من خلال تنفيذ برامج مواكبة تحفزهم على الإبداع في هذا المجال، وتمكنهم من الابتكار والتميز وتطوير ملكاتهم في الحديث والتقديم.

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