المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تحتفي بجهود عمال الإغاثة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية فعالية للاحتفاء بجهود عمال الإغاثة والجنود المجهولين الذين ينشرون الإنسانية كل يوم، وانعقدت الفعالية في المقر الرئيسي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بحضور ومشاركة الدكتورة دينا عساف المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى الدولة.

رسالة

وفي كلمة له بالمناسبة، قال جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: هذه أصعب مناسبة نحتفل بها سنوياً. نتذكر زملاءنا وجميع العاملين في المجال الإنساني الذين فقدوا حياتهم خلال تأدية رسالتهم، وفي الوقت ذاته، نحيي جهود عمال الإغاثة، والأثر الذي يتركونه في مختلف أنحاء العالم. الكثير منهم يعملون خلف الكواليس وضمن مجتمعاتهم المحلية. دعونا نتذكر كل هؤلاء الأشخاص والجنود المجهولين الذين ينشرون الإنسانية كل يوم.

وأضاف: وتماشياً مع الرؤية والقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لن نتوقف عن استحداث حلول مبتكرة واستشرافية، بالإضافة إلى دفع الشراكات والعمليات الإنسانية الفعّالة قدماً.

فعالية

وكان من بين المتحدثين في الفعالية الدكتورة سما الشاوي المستشار القانوني لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات العربية المتحدة، وخالد خليفة ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، ومجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بدبي وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

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