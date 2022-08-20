عمار النعيمي: نعتز بنهج الإمارات في حفظ كرامة الإنسان

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان اعتزازه بنهج دولة الإمارات وركيزتها الأساسية في حفظ كرامة الإنسان أينما كان، مشيراً إلى أن هذا النهج يعد امتداداً لسلسلة من المبادرات والأعمال الإنسانية التي رسم نهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومضى عليها قادة وشعب الإمارات.

كما وجه سمو ولي عهد عجمان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الشكر لأيادي الخير والمتطوعين وأهل العطاء والإنسانية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «توتير»: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني نعتز ونشيد بنهج الدولة وركيزتها الأساسية في حفظ كرامة الإنسان أينما كان ونستذكر المبادرات والأعمال الإنسانية التي رسم نهجها زايد الخير ومضى عليه قادة وشعب الإمارات.. ونشكر أيادي الخير والمتطوعين وأهل العطاء والإنسانية.

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