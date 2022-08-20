أنور قرقاش: العمل الإنساني من ركائز نهج الخير

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن العمل الإنساني في الإمارات ركيزة أساسية من ركائز نهج الخير الذي تبنته الدولة منذ التأسيس.

وبيّن معاليه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»: «العمل الإنساني في الإمارات ركيزة أساسية من ركائز نهج الخير الذي تبنته الدولة منذ التأسيس، فلم يكن يوماً عملاً طارئاً محكوماً بتوجه أو سياسة بل خيراً متدفقاً ورسالة سامية تعكس المبادئ التي قامت عليها بلادنا ورسخها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. مسيرة العطاء متواصلة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فمنهجنا أصيل وراسخ وأساساته متينة وصلبة، ومن هذا المنطلق كان العمل الإنساني حاضراً بقوة في كلمة سموه التي وجهها لشعب الإمارات وسلط من خلالها الضوء على توجهات الدولة في العقود المقبلة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز