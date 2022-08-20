وزراء: جهود الإمارات الإنسانية نهج مستدام

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي وزراء في كلمة لهم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف الـ 19 من شهر أغسطس من كل عام أن الجهود الإنسانية للدولة نهج مستدام، وبينوا أن قيادتنا الرشيدة تقدر بكل فخر جهود المتطوعين من أجل الوطن والإنسان.

ريادة

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت على مدى 5 عقود مكانة مرموقة في المجال الإنساني إقليمياً وعالمياً، وذلك بفضل الأسس الراسخة التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي حرص على أن يكون العمل الإنساني والمواقف النبيلة تجاه الأمم والشعوب الأخرى أحد أهم ركائز الدولة.

وثمّن معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع توجهات الدولة لترسيخ ثقافة العمل الإنساني في الوعي المجتمعي وسياسات الحكومة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والعمل على تعزيز دورها ضمن الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري.

وقال معاليه: إن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة غدت نهجاً مستداماً، ما جعل من مفهوم البذل والعطاء على مستوى الدولة والمجتمع قيمة أصيلة تمثل جزءاً من تراث الإمارات وحاضرها ومستقبلها للـ 50 عاماً المقبلة، حيث تمتد الأيادي البيضاء لفعل الخير ومساعدة الدول والشعوب الأقل حظاً بمنظومة متكاملة من المبادرات الخيرية التي تطال الملايين من المحتاجين.

دعم عالمي

وأضاف معالي عبد الرحمن بن محمد العويس: تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بأن مساعداتها الإنسانية منذ قيام الاتحاد وصلت إلى كل بقاع العالم، كما أطلقت الدولة سلسلة من المشاريع الإنسانية وقدمت المساعدات استجابة للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث تقف الإمارات في مقدمة دول العالم بتوزيع ونقل اللقاحات والمساعدات الطبية إلى نحو 108 دول، وتؤكد قيادتنا الحكيمة أنها مستمرة في مد يد العون إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم دون النظر إلى دين أو عرق أو لون.

وإلى ذلك نشر معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية تدوينة في حسابه عبر «تويتر» أكد فيها أن العمل الإنساني ركيزة ثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبها نشرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع تدوينة عبر «تويتر» عبرت فيها عن فخرها بجهود المتطوعين من أجل الوطن والإنسانية. وبينت معاليها أن منصة «متطوعين.إمارات» استقطبت أكثر من نصف مليون متطوع مستعدون لدعم كل الجهود الخيرية والإنسانية في الدولة. حيث دونت معاليها: «في #اليوم_العالمي_للعمل_الإنساني نقف إجلالاً لعطاء الوطن من أجل الإنسان. ونُقدّر بكل فخر جهود المتطوعين من أجل الوطن والإنسانية. أكثر من نصف مليون متطوع في منصة «متطوعين.إمارات» مستعدون دائماً لدعم كل الجهود الخيرية والإنسانية في الدولة. روح «زايد الخير» تقودنا لريادة العطاء».

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