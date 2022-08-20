فارس المزروعي: سجل الإمارات الإنساني عالمياً أرسى نهجه الشيخ زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً عالمياً حافلاً في العمل الإنساني الذي أرسى نهجه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بفكره ورؤيته التي انطلقت من خلالها أهداف العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وامتدت أياديه البيضاء بالخير لكل دول العالم.

وأضاف قائد عام شرطة أبوظبي في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: إن مؤسس الدولة آمن منذ البدايات بأن حب الخير ونهج العطاء أمانة ورسالة إنسانية، عبر بها بحكمته حدود وطنه إلى شتى بقاع العالم، ليحدث التغيير في حياة الآخرين، فكسب بذلك قلوب الملايين.

وبين المزروعي أن الدولة استطاعت أن ترسخ مكانتها كعاصمة مستدامة للعمل الإنساني، من خلال ما تقدمه من مبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية عززت جهودها في خارطة العمل الإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً مما أسهم في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي هذا العام تحت شعار «يد واحدة لا تصفق» وقد حققت الدولة من خلال رؤيتها ونهجها وعبر مؤسساتها الخيرية والإنسانية إنجازات كبيرة لتواصل بعزيمة مستمرة عطاءها الإنساني في رسالة محبة للعالم أجمع.

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