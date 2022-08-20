محمد سليم العلماء: الإمارات استطاعت بجدارة أن تثبت ريادتها في العطاء المستدام

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للعمل الإنساني، هو تأكيد على حرص القيادة الحكيمة لتعزيز قيم الخير والعطاء، فالإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استطاعت بجدارة واستحقاق أن تثبت ريادتها في العطاء المستدام، من خلال إنجازاتها الكبيرة والواضحة في العمل الإنساني، كما تبوأت بفضل مبادراتها الإنسانية في مناصرة الضعفاء ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين، الصدارة في ميادين العمل الخيري إقليمياً وعالمياً.

وأضاف الدكتور محمد سليم العلماء: إن العمل الإنساني في الدولة نهج ثابت وجزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، ومبدأ من مبادئها للخمسين عاماً القادمة، تسعى من خلاله إلى إرساء منظومة عمل إنساني تتسم بالانتشار والاستدامة، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال بصمات العمل الإنساني للدولة في كل بقاع العالم لتوفير خدمات الرعاية الإنسانية الشاملة لمستحقيها أينما كانوا، بأيادي أبناء الإمارات الذين تجدهم في مختلف الساحات التي تشهد أزمات إنسانية، يقدمون الدعم والمساندة للضحايا والمنكوبين، ويعملون على توفير ظروف حياة أفضل لهم، مشيراً إلى أن الإمارات يحق لها أن تفخر بهذا التاريخ الحافل بالمواقف الإنسانية المشرفة، والذي سيظل إرثاً عظيماً نتوارثه ونمارسه يومياً، لتبقى نموذجاً للعطاء الإنساني الذي لا ينضب.

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