«إمارات الإنسانية» تمكن الشباب في العمل التطوعي الصحي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلق برنامج أطباء الإمارات مبادرة «إمارات الإنسانية»، بهدف استقطاب الشباب وتمكينهم من خدمة الإنسانية من خلال التطوع في فرق الإمارات الطبية والعيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية المنتشرة في شتى بقاع العالم بإشراف القيادات الإماراتية الإنسانية الشابة وبمبادرة مشتركة من ائتلاف الإنسانية من المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتم الإعلان عن المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي الإنساني، وشارك في المرحلة الأولى لمبادرة «إمارات الإنسانية» 100 من القيادات الصحية الشابة من مختلف دول العالم حيث قاموا بساعة تطوع في أحد فرص العمل الإنساني الميداني أو الافتراضي في مجال الخدمات التشخيصية أو العلاجية أو الوقائية في بادرة مبتكرة لإحداث أثر صحي واجتماعي.

توجيهات

وتأتي مبادرة «إمارات الإنسانية» استكمالاً للمبادرات الإنسانية للقيادات الإماراتية الإنسانية الشابة والتي استطاعت منذ تأسيسها عام 2000 تبني مبادرات مبتكرة في مجال العمل الإنساني وقدمت نموذجاً يحتذى به محلياً ودولياً وساهمت في التخفيف من معاناة الملايين في مختلف دول العالم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية انسجاماً مع الروح الإنسانية لمؤسس الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بتمكين الشباب في العمل التطوعي الصحي التخصصي لخدمة الإنسانية وإبراز الدور الريادي لدولتنا الحبيبة في مجالات العمل الإنساني العالمي.

جهود

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء رئيس أطباء الإمارات: إن مبادرة «إمارات الإنسانية» تأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أغسطس من كل عام، وتم تخصيصها هذا العام لتسليط الضوء على كيفية تضافر جهود عمال الإغاثة وتضحياتهم، وإظهار التقدير والعرفان للعمل الإنساني بصوره كلها.

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