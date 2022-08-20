حمد العامري: توفير الحياة الكريمة للإنسان ضمن القيم النبيلة للإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المؤسسة تواصل تحقيق أهدافها الرئيسية، التي وضع معالمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة للإنسان بكرامة ودون تمييز ديني أو عرقي أو مناطقي من خلال تطبيقها للقيم النبيلة التي تنتهجها دولة الإمارات في التسامح والسلام والانفتاح على الآخر.

وقال العامري: إن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في تقديم المساعدات عن طريق البرامج العديدة التي نعمل على تنفيذها من أجل تخفيف العبء عن الإنسان الضعيف في تحمل تكاليف مواصلة المعيشة، خصوصاً في جانب التعليم والصحة، وفي مجالات الإغاثة للمنكوبين والمتضررين، علاوة على تقديم المساعدات الموسمية من خلال البرامج مثل كسوة العيد، وإفطار صائم، وبرنامج زايد للحج، وغيرها، الأمر الذي يساهم إلى حد كبير في أن تكون الإمارات في صدارة دول العالم في العمل الإنساني.

وأكد أن المؤسسة تواصل العمل على تحقيق رسالتها وتطلعاتها وتصوراتها لخططها الاستراتيجية المستقبلية، وتعمل وفق تعليمات كل من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، من أجل تقديم كل الجهود والإمكانيات لتطوير العمل الإنساني في العالم.

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