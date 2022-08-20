وفد من الكونغو يطلع على خبرات أكاديمية شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبلت أكاديمية شرطة دبي، وفداً رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، برئاسة الفريق أمولي باهيجوا ديودونه، مفوض عام شرطة جمهورية الكونغو، وذلك ضمن زيارته للقيادة العامة لشرطة دبي، وكان في مقدمة مستقبليه اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد سلطان علي خميس الشامسي، مدير إدارة التدريب التخصصي، والعقيد محمد عبدالله الشاعر، مدير إدارة الموسيقى، وعدد من ضباط الأكاديمية.

ورحب اللواء ابن فهد، بالوفد الزائر مؤكداً حرص شرطة دبي، على تعزيز التعاون المشترك مع كافة المؤسسات الأمنية والشرطية والجهات ذات الصلة بالعمل الأمني، بهدف تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الناجحة في العمل الشرطي.

واستمع الوفد الضيف إلى شرح موجز عن الأكاديمية، وأهدافها، ورسالتها، ورؤيتها المستقبلية، والبرامج التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا، والطلبة المرشحين والمرشحات، وطلبة الدراسات المسائية المنتظمة.

وعقب ذلك، توجه الوفد إلى مبنى المركز الدولي للأمن والسلامة، حيث عزفت الفرقة الموسيقية لشرطة دبي معزوفات موسيقية متنوعة.

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