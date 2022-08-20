مركز صحة الأصول في «كهرباء دبي» يعزز كفاءة شبكة المياه

المصدر: دبي - البيان

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يسهم مركز صحة الأصول التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في ترسيخ أعمال الصيانة الوقائية والاستباقية في شبكة المياه، من خلال جمع البيانات وتحليلها وتقديم التوصيات الضرورية لتعزيز صحة ودورة حياة الأصول «المضخات، المحركات، الأنابيب، خزانات المياه وغيرها»، إلى جانب التنبؤ بالأعطال باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. كما تتبنى الهيئة النظام اللاسلكي لقياس الاهتزاز ودرجة الحرارة لتقييم حالة المعدات.

وأسهم تبني هذا النظام في تحقيق وفورات بقيمة مليون و617 ألف درهم منذ عام 2019 وحتى العام 2021. وإضافة إلى ذلك، تعتمد الهيئة مفهوم «مراقبة حالة المعدات عبر الإنترنت وفي الوقت الحقيقي»، وذلك لمراقبة الأصول على مدار الساعة، وضمان مواصلة توفير الإمدادات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والجودة.

طلب متزايد

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إنه في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه لمواكبة الطلب المتزايد في دبي.

وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من المياه المحلاة إلى 490 مليون جالون يومياً. ونحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشاريعنا واعتماد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية.

وحققنا إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه. وقد أسهمت جهود الهيئة في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42% في عام 1988 إلى 5.3% في عام 2021، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم، حيث تصل هذه النسبة إلى 15% في أمريكا الشمالية.

مهام

ومن جانبه، قال المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي: تعتمد الهيئة مجموعة من الأنظمة والبرامج المتطورة والمبتكرة لضمان إجراء الصيانة الاستباقية آلياً وعلى مدار الساعة.

وتتولى هذه البرامج القيام بعدد من المهام ومنها: إنشاء خطط الصيانة لجدولة أعمال الصيانة آلياً وإعداد سجلات الصيانة لرصد شبكة المياه، وإصدار إشعارات الأعطال اللازمة وتوزيع المهام لإجراء الإصلاحات اللازمة.

كما نعتمد نهج الصيانة الوقائية على أساس زمني، ونهج الصيانة على أساس الحالة، ونظام «إس إيه بي» - أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة، ونظام «إس إيه بي» - نموذج صيانة المحطات، ونظام «إس إيه بي» - لإدارة سير العمل وأتمتة إدخال البيانات، للمحافظة على ريادة الهيئة بوصفها إحدى أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم.

حلول مبتكرة

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن هيئة كهرباء ومياه دبي تواصل تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف رفع كفاءة شبكة الكهرباء والمياه.

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