سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وجريان وادي البراق برأس الخيمة

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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مع توفر فرصة تشكل السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، مع رياح نشطة قوية، شهدت اليوم المناطق الشرقية من الدولة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان وادي براق جنوب رأس الخيمة وكانت متوسطة إلى غزيرة على اصفني والليات وشوكة ومسافي ودفتا ووادي طوي .

كما هطلت أمطار غزيرة على شارع الوطن في الفجيرة باتجاه حتا وأدت غزارة الأمطار إلى جريان المياه في أعالي الجبال على الطريق الرئيسي وفي اتجاه مصفوت، وكانت غزيرة على طريق مليحة ـ كلباء بالشارقة ومسافي برأس الخيمة، كما هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة على طريق مربض ـ مسافي، وطريق خورفكان ـ دفتا وطريق شوكة ـ المنيعي.

وسُجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 48.8 درجة مئوية في بدع دعفس بمنطقة الظفرة عند الساعة 3:15 عصرا بتوقيت الإمارات بينما سُجلت أقل درجة حرارة سجلت أمس بواقع 24.4 درجة مئوية في ركنة بالعين عند الساعة 3:45 صباحا.

واستمر طقس اليوم صحو إلى غائم جزئي أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم "السبت" صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

كما يتوقع أن يكون طقس الأحد صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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