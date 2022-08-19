انسيابية حركة السير على شارع النعيمية وعند التحويلات الجديدة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط من ضبط حركة السير وتشكيل حركة مرورية انسيابية على الطرق البديلة والتحويلات الجديدة في منطقة النعيمية والمناطق المجاورة وذلك إثر تنفيذ حزمة من الحلول الناجحة وتوسيع المداخل والمخارج.

وأوضح الرائد راشد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات: أن الحلول المطبقة ساهمت بشكل كبير في إزالة الازدحامات، حيث تم توسعة المداخل في تحويلة الطرق المؤدية إلى منطقة النعيمية للقادمين من إمارة الشارقة، إضافة إلى توسيع المسارب التي كانت تشهد صعوبة في حركة المركبات في منطقة النعيمية، وتوسيع الطرق للمتجهين من منطقة النعيمية عبر شارع الكويت إلى وسط المدينة وإلى شارع الاتحاد في التحويلات الجديدة، بالإضافة إلى توزيع الدوريات المرورية لمراقبة الحركة وضبط المخالفين.



تعليمات



وأشار إلى أن التعديلات الجديدة على التحويلات جعل الحركة المرورية أكثر سلاسة وانسيابية منذ الساعات الأولى من التنفيذ، وتقلص الازدحام المروري على التحويلة بشكل كبير، مؤكداً أن شرطة عجمان تتابع عن كثب حركة المركبات وسلوك السائقين لضمان سهولة الحركة حتى الانتهاء من المشروع.

ودعا نائب مدير إدارة المرور والدوريات السائقين إلى اتباع اللوحات الإرشادية والالتزام بالتعليمات المرورية المحددة للتحويلة لتسهيل الحركة المرورية وتجنب تشكل الازدحامات، مشيراً إلى أن الوعي المروري يسهم بشكل كبير في ضمان سلامة مستخدمي الطريق خلال فترة تنفيذ المشروع.

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