«شرطة الموانئ» في دبي تتعامل مع 25 حادثاً بحرياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة في شرطة دبي، أن فرق الإنقاذ البحري والدوريات البحرية تعاملت مع 25 حادثاً بحرياً منذ بداية العام الجاري إلى بداية شهر أغسطس الجاري، إلى جانب تنفيذ 55 مهمة بحرية تنوعت بين تأمين فعاليات وتقديم الدعم اللوجستي والمساعدة، ومهام بحث وغيرها في الفترة الزمنية نفسها.



جهوزية



وأكد المقدم النقبي: أن جميع أقسام مركز شرطة الموانئ التخصصية جاهزة دائماً بناءً على توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي بهدف التعامل مع أي حادث طارئ وعلى مدار الساعة، مبيناً أن المركز يسيّر الدوريات من أجل سرعة الاستجابة مع أية حوادث في المناطق البحرية وكذلك الأودية في منطقة حتا.

وأضاف: إن هناك نقاط تمركز «برية وبحرية» للتعامل مع الحالات الطارئة تتضمن دوريات مشتركة من قسم «الأمن البحري» وقسم «الإنقاذ البحري» بالتعاون مع قسم «أمن الشواطئ»، ويتوفر على متنها غواصي إنقاذ وسائقي زوارق ودراجات مائية وهوائية، وتعمل على مدار 24 ساعة حرصاً على راحة وسلامة الناس.



تعليمات السلامة



وحث المقدم النقبي مرتادي البحر على الاستجابة للتعليمات والتوجيهات التي وضعتها شرطة دبي وبلدية دبي، لمنع وقوع الحوادث والمتمثلة في أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء السباحة، وتجنب التيارات البحرية في حال حدوثها وارتفاع الأمواج والالتزام بالتعليمات والاشتراطات الموجودة على الشواطئ، ولإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة التوقف عن السباحة لما لذلك من خطر عليهم في حال حدوث أمطار أو أثناء التقلبات الجوية.



حدود السباحة



وأكد النقبي أهمية عدم تجاوز مرتادي البحر لمسافة 300 إلى 500 متر بعيداً عن الشاطئ والخروج من علامات حدود السباحة كون ذلك قد يعرضهم إلى تيارات بحرية شديدة في حال حدوث التقلبات الجوية، أو تعرضهم للصدم من قبل دراجات مائية أو زوارق، داعياً في الوقت ذاته أصحاب المراكب البحرية إلى الاطلاع على النشرة الجوية قبل ارتياد البحر وتحميل خدمة «أبحر بأمان» على تطبيق شرطة دبي من أجل سرعة الاستجابة لبلاغاتهم في الحالات الطارئة.

كما أكد النقبي ضرورة إتباع اشتراطات السلامة العامة وتوخي الحيطة والحذر في مناطق الأودية وخصوصاً منطقة حتا في ظل الظروف المناخية المتقلبة، وضرورة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه وعدم التواجد والتخييم في مجاري السيول والمناطق المنخفضة بشكل نهائي.



تواصل



دعا المقدم علي عبدالله القصيب النقبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، و901 في الحالات غير الطارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة وبوضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز