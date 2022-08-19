«أبوظبي للدفاع المدني» تكرم موظفيها المتميزين

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مجموعة من موظفيها المتميزين ضمن احتفاليتها باليوم العالمي للعمل الإنساني.

وأكد العقيد أحمد عبدالله الكندي مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة اهتمام الهيئة بتكريم عناصرها من المتميزين تقديراً لجهودهم الريادية في العمل الإنساني، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت بفكر ورؤية مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نهجاً واضحاً ومستمراً للعمل الخيري والإنساني.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة مهمة نجدد من خلالها العزم على مواصلة الجهود في تقديم الأعمال الإنسانية في مجتمعنا، مشيداً بتفاني عناصر الهيئة وإسهاماتهم الريادية في حماية الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه ثمن العقيد إبراهيم علي البلوشي مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء بالإنابة جهود المكرمين في تقديم تضحياتهم، لافتاً إلى أن الهيئة تعتز بالجهود الإنسانية التي يبذلها عناصرها المتميزون وتسعد بتكريمهم على مجهوداتهم وبطولاتهم وحرصهم على أداء الواجب في خدمة الوطن.

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