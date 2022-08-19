شرطة دبي تنظم عصفاً ذهنياً للباحثين في «العلوم المتقدمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم مركز إدارة المعرفة والابتكار، بالتعاون مع مجلسي العلماء والقيادات الشابة في شرطة دبي، جلسة عصف ذهني خاصة بالباحثين والمهندسين، لطرح الأفكار الإبداعية التي تخدم المشاريع الشرطية في مجال العلوم المتقدمة، وتحقق التطلعات المستقبلية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وحضر جلسة العصف الذهني التي عقدت في مركز إدارة المعرفة والابتكار بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري رئيس مجلس العلماء، والمهندسة سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة، والرائد الدكتور خالد المزروعي نائب رئيس مجلس الابتكار، والرائد إبراهيم مانع رئيس قسم التنسيق الخارجي في مركز الابتكار، والنقيب الدكتور عائشة سعيد حارب من مركز الابتكار، والموظفين من فئتي الباحثين والمهندسين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة طلبة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي المتخصصين في مجال العلوم المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.



أفكار إبداعية



وبحث المشاركون في الجلسة آليات تحديد احتياجات الباحثين والمهندسين للخروج بأفكار إبداعية مستقبلية تعتمد على التطورات في مختلف مجالات العلوم المتقدمة، إلى جانب مناقشة تسخير أحدث التطورات العلمية العالمية في العمل الشرطي كاستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنظومة «البلوك شين» في الخدمات المقدمة إلى الجمهور. كما ناقش المشاركون في الجلسة، الاستفادة من التطورات التقنية في نظام الطباعة ثلاثية الأبعاد في الخدمات الشرطية، وتسخير أحدث التطورات في مجال «إنترنت الأشياء» في الخدمات المقدمة إلى الجمهور وفق أعلى المستويات المعرفية، إلى جانب تنسيق جهود العمل المشتركة من خلال إيجاد منظومة عمل متكاملة للباحثين والمهندسين المختصين في العلوم المتقدمة.

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