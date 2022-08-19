الفجيرة تحتل المرتبة الأولى على قائمة أكثر المدن أماناً

المصدر: البيان

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احتلت امارة الفجيرة المرتبة الاولى من حيث اكثر المدن امانا حسب احصاءات رسمية اعلن عنها موقع نومبيو الدولي والذي يختص بتقديم احصاءات دورية حول العديد من المرجعيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية حول العالم .

وحققت الفجيرة معدل احصائي يفوق ال 93 بالمئة متفوقة على 466 مدينة عالمية .

ويعتبر حصول الفجيرة على هذه النسبة بسبب جودة الحياة والدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعه من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره لتكون الفجيرة المكان الدائم والآمن للعائلات من كل الجنسيات ،ونقطة جذب للاستثمارات الدوليه

وحسب احصاءات رسمية من القيادة العامة لشرطة الفجيرة فإن نسبة الجريمة والحوادث المقلقة لراحة المجتمع تعتبر الاقل على المستوى الإقليمي مما يعكس جودة الحياة في الامارة والاهتمام الذي توليه الحكومة لتقديم افضل المعايير العالمية لدعم عمل المؤسسات الامنية والشرطة فيها.

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