عمار النعيمي: القيادة الرشيدة تمنح الشباب فرصة المشاركة في صنع القرار

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمجلسه في ديوان الحاكم، صباح أمس، أعضاء مجلس عجمان للشباب. وخلال اللقاء رحب سموه بأعضاء المجلس مشيداً بالإنجازات التي يحققها المجلس وبالمبادرات التي يتبناها في الإمارة.

وأكد أن ما حققه المجلس هو ثمرة الرعاية المستمرة من القيادة الرشيدة لشباب الإمارات، والحرص على منحهم الأولوية والثقة الدائمة وتمكينهم وتعزيز وجودهم ومنحهم فرصة المشاركة في صنع القرار مع مختلف الجهات والمؤسسات.

كما أكد سموه أن إمارة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بمبادرات الشباب وتشجع عليها وتتطلع إلى المزيد من الإنجازات والمبادرات بأيدي الشباب في مختلف المجالات، وهذا كله بفضل الثقة الكبيرة والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

خطط

واستمع سموه من أعضاء مجلس شباب عجمان إلى سياسات المجلس والمشاريع والمبادرات التي تحققت والخطط المستقبلية التي يرسمها المجلس وأهدافه وتطلعاته التي تتماشى مع استراتيجيات الدولة في تمكين الشباب، والاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية وإمكانيات الشباب.

وقال سموه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمنح الثقة الكاملة لشباب وشابات الوطن وتشركهم في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة وتتابع بكل اهتمام ومحبة وتقدير إنجازات وإبداعات الشباب والأفكار الإبداعية والابتكارية التي يطرحونها، وتقوم بدعمهم وتشجيعهم إيماناً ويقيناً بأن الشباب هم حجر الأساس في تطوّر الأمم وبناء الحضارات، وأن التنمية المستدامة لا تتحقق دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية إشراكهم في صنع القرار.

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