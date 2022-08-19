«بيت الخير» تحتفي بيوم العمل الإنساني بتوزيع 2000 وجبة

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير عن نيتها توزيع 2000 وجبة على العمال في منطقة المحيصنة، وحرصاً منها على تكريس البعد الإنساني في عملها الخير، ومشاركة منها في احتفاء الدولة باليوم العالمي للعمل الإنساني.

وأكّد عابدين العوضي ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها في العطاء الإنساني، وقال: حققت دولة الإمارات العربية المتحدة بجهودها الإنسانية، إنجازات تاريخية غير مسبوقة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تجسيداً للقيم الإنسانية النبيلة التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فتصدرت دول العالم في عطائها الإنساني، و«بيت الخير» التي تخصصت بالعمل الخيري داخل الدولة، تسعى جاهدة لتجسيد هذه القيم، من خلال مساعدة أكثر الناس حاجة، حيث تجاوز حجم إنفاقها على البرامج الإنسانية والمشاريع الخيرية خلال 33 عاماً 2.5 مليار درهم.

ونوّه العوضي باهتمام «بيت الخير» بفئة العمال، قائلاً: يأتي اهتمام الجمعية بالعمال المقيمين انطلاقاً من دورهم ومساهماتهم في نهضة المجتمع، واستجابة للشريعة الإسلامية التي وجهت إلى أهمية إكرامهم واحترامهم وحفظ حقوقهم وتقدير جهودهم، وقد خصصت الجمعية مشروع «الطعام للجميع» لدعمهم، والذي قامت من خلاله بتوزيع حوالي 8 ملايين وجبة عليهم، منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية يوليو من العام 2022، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، التي تتعاون معها الجمعية بهدف توفير احتياجات العمال الأساسية، وتوفير الوجبات الغذائية لهم وإسعادهم في المناسبات والأعياد.

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