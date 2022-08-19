«مجلس التغير المناخي» يصدر دليل الشاب العربي

المصدر: دبي - وام

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أصدر مجلس الشباب العربي للتغير المناخي التابع لمركز الشباب العربي بالتعاون مع بنك «HSBC» (دليل الشاب العربي: حياة مستدامة في خطوات)، والذي يقدم للكفاءات والكوادر الشابة في المنطقة العربية أفضل الممارسات العملية والآليات والتجارب الناجحة لتحقيق الاستدامة في مجالات حيوية.

جاء ذلك بالتزامن مع عقد شبكة العمل المناخي الشبابي التابعة للمجلس دورة تدريبية تحضيراً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP)، حيث ستستضيف كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات تباعاً الدورة السابعة والعشرين (COP27) والدورة الثامنة والعشرين (COP28) خلال العامين الجاري والمقبل.

وفيما انعقدت الفعالية التدريبية بمشاركة أعضاء الشبكة ومجموعة من الخبراء والمختصين تحت عنوان: «على الطريق نحو مؤتمر الأطراف- COP» بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الدولة ركّز الدليل الأول من نوعه الذي أصدره مجلس الشباب العربي للتغير المناخي على 6 مجالات تمكّن الأفراد والمجتمعات العربية من تحسين أنماط استهلاكها في استخدام المياه والأغذية والتسوق وإدارة النفايات والسفر والإسكان.

وتعزز المبادرتان عمل مجلس الشباب العربي للتغير المناخي الذي تأسس عام 2021 من خلال مركز الشباب العربي في أبوظبي ووزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي.

إشادة

وبهذه المناسبة أشاد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، بمبادرة مجلس الشباب العربي للتغير المناخي بإطلاق دليل شامل لتعريف الشباب بأفضل ممارسات الاستدامة وترشيد استهلاك الموارد، مؤكداً أهمية إشراك القيادات الشابة للعمل المناخي وجيل الشباب في المنطقة بشكل عام في العمل المناخي القائم على أفضل الممارسات.

وقال معاليه: «بفضل توجيهات القيادة ودعمها اللامحدود أرست الإمارات نموذجاً ناجحاً في تمكين الشباب لقيادة العمل المناخي محلياً والمشاركة في جهوده دولياً، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة للشباب في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات في عام 2023 في مدينة إكسبو دبي وكذلك إلى دور فاعل في تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

دور محوري

من جهتها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: «للشباب دور محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من أسباب وتداعيات التغيّر المناخي بالتزامن مع استعداد منطقتنا لاستضافة قمتين عالميتين للمناخ هما «كوب 27» و«كوب 28»، وقد حرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توفير كافة ممكنات الشباب لتعزيز دورهم وإسهاماتهم في مجالات الاستدامة».

وأضافت معاليها: «لدى كل من المجلس وشبكة العمل المناخي الشبابي التابعة له أجندة متكاملة من الأنشطة والمبادرات والفعاليات والبرامج التي يساندها مركز الشباب العربي بدعم من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مركز الشباب العربي من أجل ترسيخ مبادئ الاستدامة ومواجهة التغير المناخي في مختلف مجالات العمل الشبابي العربي».

من ناحيته قال المهندس سلطان الحارثي عضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي والذي أشرف على تطوير الدليل: إصدار الدليل الأول من نوعه لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي بالتعاون مع HSBC ومعهد بوستيريتي يركز على تكريس عادات الاستهلاك الواعي الذي يراعي البيئة ويحافظ على الموارد ويحقق معايير الاستدامة بجهود الشباب وأفكارهم ووعيهم وحرصهم على مكتسبات مجتمعاتهم وموارد الكوكب. ويمكن لكافة المؤسسات والأفراد الاستفادة منه مجاناً من خلال صفحة المجلس على موقع مركز الشباب العربي climate.arabyouthcenter.org.

جلسة

كما تخللت تلك الدورة جلسة بعنوان «السياسات العامة في مؤتمر الأطراف (COP) - ما هي وكيف تصاغ؟» بمشاركة عضو المجلس مصطفى هاشم من الأردن وريدان السقاف نيابةً عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات. وخلال الجلسة شدد عضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي مصطفى هاشم على أهمية العمل الشبابي العربي في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى أن «الشباب العربي يمثل درعاً واقياً للبيئة والعمل المناخي العالمي الفعّال ويعد ممكناً أساسياً للحفاظ على كوكبنا وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار الاقتصادي منخفض الانبعاثات».

التزام

بدوره لفت ريدان السقاف من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، إلى التزام الأمم المتحدة في دولة الإمارات لإشراك الشباب والشابات في مثل تلك المبادرات والتعاون مع دولة الإمارات في تحفيز دور الشباب الشامل والفعال من أجل تضافر الجهود نحو العمل المناخي وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. يُعد تشكيل مجلس الشباب العربي للتغير المناخي من خلال مركز الشباب العربي فرصة للأمم المتحدة للاستفادة من طاقات وقدرات الشباب والشابات في تقديم حلول ابتكارية نحو العمل المناخي ونشر الوعي المجتمعي في المنطقة.

6 مخرجات

يسعى مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي إلى تحقيق 6 مخرجات أساسية هي: إشراك الشباب العربي في عملية صنع القرارات البيئية والمناخية محلياً وعالمياً، وبناء قدرات الشباب ومهاراته للتصدي للتحديات البيئية من خلال برامج تدريبية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال تكامل الجهود الشبابية وتلك التي تبذلها المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات البيئية الدولية، وابتكار الحلول الإبداعية وترسيخ الممارسات البيئية السليمة من أجل مستقبل الوطن العربي، إضافة إلى تحفيز ممارسات التمويل الأخضر للمبادرات والأفكار والمشاريع الشبابية الواعدة للتصدي لتغير المناخ.

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