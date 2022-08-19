بحث التعاون بين «الداخلية» وجامعة الإمارات في مجال نقل المعرفة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة والوفد المرافق له الذي قام بزيارة لوزارة الداخلية للاطلاع على تجربة الوزارة الريادية في مجال نقل المعرفة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الداخلية وجامعة الإمارات العربية المتحدة وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات التعليمية والتدريبية.

واصطحب اللواء الشامسي الدكتور البريكي والوفد المرافق له في زيارة إلى مختبر وزارة الداخلية للابتكار، واطلع على منظومة الابتكار في وزارة الداخلية وإستراتيجية الإبداع والابتكار، والمحاور الاستراتيجية للابتكار التي ترتكز على توفير البيئة المناسبة للإبداع.

واستمع إلى شرح موجز حول ما يحتويه المختبر ويقدمه من دعم لجهود تبني الابتكار في العمل الحكومي وتوفير البيئة الحاضنة للمبتكرين وأصحاب المشاريع والأفكار الابتكارية بتبنيها وتمكينها والارتقاء بقدراتها لخدمة العمل الشرطي وتطويره.

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