سِجالُ الفرسان.. قراءة في عالم الخيل

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في قصيدتين هما من روائع الشعر، أطلّ علينا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بقصيدة باهرة هي أشبه شيء بالعسل المُصفّى بعنوان «خيلي» تُعيد للأذهان كثيراً من الإحساس بالروعة والإعجاب الذي يشعر به قُرّاء شعر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد لا سيما فيما يتعلق بعالم الخيل، فما كان من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبيّ، رئيس المجلس التنفيذي، إلا أن امتشق سيف الشعر وساجل والده بقصيدة في غاية الإبداع والروعة لتكون القصيدتان شاهدَيْ صدق على علوّ كعب هذين الفارسين في عالم الشعر وفنون القصيد.

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