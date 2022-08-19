جوسيبي سابا: على الجميع التكاتف لمواجهة تحديات البشرية

المصدر: دبي-رامي عايش

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أكد جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية أنه يجب على الجميع التكاتف والتشارك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البشرية نتيجة الكوارث الطبيعية والصراعات والحروب، وكذا الجوائح الصحية.

وشدد سابا على حرص المدينة العالمية بمن فيها من أعضاء وشركاء، على مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة احتفاءها باليوم العالمي للعمل الإنساني تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، وتقديراً لجهود من أسماهم «الجنود المجهولين» العاملين في الحقول الإنسانية، وما يواجهونه من مصاعب وتحديات استجابة للأزمات الإنسانية الطارئة.

ودعا المدير التنفيذي جميع الشركاء الناشطين في العمل الإنساني والإغاثي إلى مساندة وحماية هؤلاء العاملين، والبحث بالفعل عن حلول مبتكرة من أجل استجابة مستدامة طويلة الأمد.

وقال سابا: قررنا أن نحتفل اليوم، باليوم العالمي للعمل الإنساني في فعالية مشتركة مع الأعضاء والشركاء في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وذلك لأن ما شهدته البشرية من أزمات لاسيما في الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا جاء ليؤكد أنه يجب مواجهة التحديات معاً.

«إن يداً واحدة لا تصفق» كما يقول شعار هذا العام. وأضاف: تشكل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية المركز الرائد في مجال رفع الجاهزية والاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية الطارئة.

ونحن كما كل عام وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في البلاد، نحتفي بهذا اليوم لنحيي جهود أولئك الجنود المجهولين وندعو الشركاء كلهم لمساندتهم والبحث بالفعل عن حلول مبتكرة من أجل استجابة مستدامة طويلة الأمد.

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