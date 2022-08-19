«مجمع الشارقة للابتكار» يطور مهارات الطلبة في التصميم والبرمجة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكدت المهندسة خولة يعقوب الزرعوني المسؤولة عن تدريب الطلبة بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لـ«البيان»: أن هناك أكثر من 30 طالباً وطالبة شاركوا في معسكر الابتكار الصيفي في مختبر الشارقة المفتوح للابتكار «SoiLAB»، حيث تم توفير بيئة ملائمة لهم للإبداع والابتكار لتنمية مهاراتهم التكنولوجية وتهيئتهم لاختيار تخصصاتهم في المستقبل، وذلك من خلال الانضمام لمعسكر الابتكار الصيفي الثاني، والذي يستهدف الطلبة من الفئة العمرية من 12 حتى 17 سنة، حيث تم توزيع المشاركين بناء على الفئة العمرية على فترتين صباحاً ومساءً، وشمل المعسكر 6 موضوعات في: البرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات ذات التحكم الذاتي.

وأضافت أن المعسكر صمم لاكتشاف مهارات ومواهب الطلبة، حيث يسمح المعسكر للطلاب باستكشاف مهارات تقنية ممتعة بما في ذلك عملية التصميم لتشكيل منتجات مبتكرة وتجربة العديد من المعدات عالية التقنية وتطوير المهارات، مثل التصميم ثلاثي الأبعاد والطباعة ثلاثية الأبعاد والقطع بالليزر والروبوتات وغيرها الكثير، من إنشاء المفهوم إلى تطوير النموذج الأولي، وسيتعلم الطلبة العمل في فرق باستخدام الإبداع في استكشاف وحل المشكلات التي يمكن أن تحدث فرقاً في العالم.

6 مواضيع

وبينت المهندسة الزرعوني أن برامج المعسكر شمل العديد من ورش العمل في 6 موضوعات مختلفة في التقنيات من مهارات التصميم والتصنيع، والبرمجة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات ذات التحكم الذاتي، والروبوتات، والتكنولوجيا الخضراء، كما أن المعسكر الصيفي سيمنح المشاركين فيه الفرصة للمشاركة في البرامج المبتكرة ليتسنى لهم الاطلاع على مهن المستقبل من خلال ما يقدمه المختبر من تقنيات صناعية متطورة تؤهلهم لاختيار تخصصاتهم في المستقبل، لافتة إلى أن مختبر الشارقة المفتوح للابتكار يعد أول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة، حيث صمم وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، ليكون بيئة ملائمة للإبداع والابتكار.

روبوتات

وأضافت أن الطلبة المشاركين سيكتسبون مهارات تطبيقية، منها الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث سيتعرفون على أنواع الطباعة الثلاثية الأبعاد ومراحل الطباعة بدءاً من التصميم إلى الطباعة، إضافة إلى جلسات الروبوتات والدوائر الإلكترونية وبرامج الترميز والبرمجة بألعاب جسدية تعلمهم التفكير المنطقي، ما يساعدهم على حل التحديات المتنوعة التي تواجههم، إضافة إلى التعلم على أنظمة المركبات ذات التحكم الذاتي والفضاء وبناء نموذج أولي، ما سيمنحهم نظرة ثاقبة عن الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل الفضاء، وما هي المشاكل التي يجب حلها لجعل المركبة ذات التحكم الذاتي تعمل في المريخ أو القمر

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