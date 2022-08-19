شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جنوب أفريقيا

المصدر: بريتوريا - وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك في العاصمة بريتوريا.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرئيس الجنوب أفريقي وتمنياتهما لبلاده ولشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمل الرئيس الجنوب أفريقي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء والتقدم.

وبحث معاليه مع رامافوزا سبل تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

ومن جهة أخرى، زار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان مؤسسة نيلسون مانديلا واطلع على مشاريع وبرامج المؤسسة ومن بينها مشروع ترميم أرشيف مانديلا الذي دعمته دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشرفت سفارة الدولة لدى بريتوريا وبالتنسيق مع المؤسسة على عملية الترميم.

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