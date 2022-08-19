وفد «المعهد القضائي» يزور أكاديمية سيف بن زايد

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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اطلع وفد من معهد التدريب القضائي بوزارة العدل على أهم المشاريع التطويرية والخطط الاستراتيجية وأفضل الممارسات المطبقة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد الزائر برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، وتم خلال اللقاء استعراض الخطة الاستراتيجية للأكاديمية والهيكل التنظيمي وأهم المشاريع التطويرية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والاطلاع على أفضل الممارسات ذات الصلة بين الجانبين.

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