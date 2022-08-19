شرطة دبي ونظيرتها في الكونغو تبحثان التعاون

المصدر: دبي-البيان

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زار الفريق أمولي باهيجوا ديودونيه مفوض عام شرطة جمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور عدد من الضباط، لبحث سبل التعاون بين البلدين في الجوانب الأمنية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على التقنيات الحديثة لشرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان.

ورحب اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، بالوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة دبي على تطوير العلاقات محلياً وعالمياً، وصولاً إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات والتخصصات الأمنية.

مركز القيادة والسيطرة

واطلع الوفد خلال زيارته لمقر شرطة دبي الرئيسي على منظومة العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، مثل «الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات» وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل الداعمة والاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

درع

وفي نهاية اللقاء، قدم اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، درعاً تذكاريةً إلى الفريق أمولي باهيجوا ديودونيه مفوض عام شرطة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق.

زيارة

زار الوفد مركز الشرطة الذكي المتواجد في منطقة لامير، والذي يقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية ومن دون أي تدخل بشري على مدار 24 ساعة في اليوم، ويوفر الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المُقدمة، وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

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