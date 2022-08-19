حلول «بروج» في «براكة» تدعم جهود التحول للطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي- وام

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قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» للبتروكيماويات: إن الشركة أسهمت في إنشاء البنية التحتية الآمنة والموثوقة لمحطة براكة للطاقة النووية من خلال الحلول التي توفرها من البولي أوليفينات المصنوعة في الإمارات.

وأضاف: إن المواد التي تنتجها «بروج» تعد الأولى عالمياً في فئتها خارج أمريكا الشمالية، حيث تم تصميمها بالتوافق مع معايير الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين لتستخدم في تصنيع الأنابيب الآمنة في محطات الطاقة النووية.

وصُممت محطة براكة وفقاً لأنظمة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمعايير العالمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA»، وغيرها من الهيئات العالمية في مجال الطاقة النووية.

وذكر هزيم أنه من أجل إنشاء وتطوير نظام التبريد في محطة براكة، تم استخدام بوليمرات البولي إيثيلين مسبقة التركيب «PE100» من «بروج»، وذلك لتصنيع أنابيب الضغط من قبل شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، المصنعة للأنابيب ذات الأقطار الكبيرة.

وأشار إلى أن أنابيب الضغط تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنظام التبريد في المفاعلات النووية ومجمعات الوقود، حيث يعد هذا النوع من الحلول ذا مواصفات ممتازة، الذي تم تصنيعه باستخدام تقنية «Borstar» من بورياليس من البوليمرات المركبة التي تصنع منها أنابيب الضغط لما تتميز بها من مقاومة للصدأ والتآكل والمواد الكيماوية، فضلاً عن قدرتها على تحمل الكوارث الطبيعية والتطبيقات الصناعية ذات المتطلبات العالية مثل تحمل مستويات عالية من التأثير كالتشققات الناتجة بفعل الإجهاد.

وذكر أن أنابيب الضغط تم إنتاجها بشكل كامل داخل دولة الإمارات، مما يؤكد التزام «بروج» بالمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة ودعم النمو الصناعي وبرنامج القيمة الوطنية المضافة .

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» للبتروكيماويات، إلى تحقيق الشركة المرتبة الأولى عالمياً من حيث اختيار المواد التي تنتجها لاستخدامها في العديد من المشاريع المهمة مثل محطة براكة للطاقة النووية، مشيراً إلى أن اختيار المواد التي تنتجها الشركة سيفتح المجال أمامها لاكتشاف المزيد من الفرص الجديدة لاستخدام حلول البولي إيثيلين المسبقة التركيب .

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