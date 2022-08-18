محمد بن راشد: الخير رسالة الإمارات إلى العالم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الخير رسالة الإمارات إلى العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني،الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية مع دول العالم بصفتها عاصمة إنسانية، وتقدم سموه بالشكر لجهود جميع العاملين المخلصين في هذا القطاع وللمتطوعين،مشيراً إلى أن هذا اليوم يذكرنا بعطاء زايد الخير والانسانية.

وقال سموه على حسابه في "تويتر":"في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير، ونستذكر رسالة الخير لدولة الإمارات..ونشكر جهود جميع العاملين المخلصين في هذا القطاع.. وأشكر جهود 145 ألف متطوع في 97 دولة ساعدونا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد للوصول لـ90 مليون مستفيد في 2021..والقادم يحمل خيراً أكثر باذن الله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز