"مجلس شباب طرق دبي" ينفذ مبادرة عن قرب مع مديرك التنفيذي

المصدر: البيان

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نفذ مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات مبادرة تحت عنوان "عن قرب مع مديرك التنفيذي"، وهي إحدى مبادرات المجلس في خطة 2021-2022، وتهدف المبادرة إلى عقد لقاءات ودية مع المدراء التنفيذين من أجل تعزيز مفاهيم الشفافية والتواصل المباشر بين القيادة العليا وفئة الشباب لتوفير منصة اتصال لدعم جسور التواصل وتبادل الخبرات المتميزة وذكر أهم الإنجازات، واستهدفت المبادرة فئة الموظفين الشباب على مستوى الهيئة .

واستضافت المبادرة في لقاءها الأخير أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، الذي تحدث مع الموظفين الشباب عن أهمية الطموح في المسيرة المهنية للموظف، وكيف يمكن للشباب تنفيذ الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تخص الريادة وتطوير المواهب بالإضافة لأهمية تعزيز التميز.

وتسلط مبادرة "عن قرب مع مديرك التنفيذي" الضوء على المسيرة المهنية للمدير التنفيذي المستضاف، وأهم الإنجازات والصعوبات والتحديات التي واجهها، ونصائح جوهرية يقدمها المدير التنفيذي للشباب في الوقت الحالي وللمستقبل، وأبرز توجهات الحكومة للاستفادة منها في حوار مفتوح مع الموظفين الشباب.

وأطلق مجلس شباب الهيئة مبادرة " عن قرب مع مديرك التنفيذي" للحصول على فرصة للقاء مع المدراء التنفيذين بشكل دوري والتحدث حول عدة محاور والاستفادة من خبراتهم المميزة وتعزيز التواصل وخلق بيئة محفزة للشباب، وتهدف المبادرة إلى تحقيق نتائج أهمها اقتداء الشباب من القيادات العليا والاستفادة من خبراتهم المتميزة والاستماع إلى نصائحهم العملية ومعرفة التوجهات القادمة والمستقبلية ورفع سقف طموح الشباب وتشجيعيهم الدائم وتحفيزهم للعطاء والعمل والتطوير المستمر.

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