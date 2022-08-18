«عجمان الاجتماعية» تنظم «لقاء عبر الأجيال» لترسيخ مفهوم الشباب وتمكينهم

المصدر: عجمان – البيان

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نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب ومركز سعادة كبار المواطنين بعجمان جلسة حوارية بعنوان: «لقاء عبر الأجيال»، وشارك فيها عفراء بخيت بن هندي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وخلف سلطان المزروعي العضو الفخري لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، كما أدار الحوار أماني المطروشي عضو الجمعية العمومية لجمعية عجمان للتنمية، وتهدف الجلسة إلى ترسيخ مفهوم تمكين الشباب وتهيئة البيئة الملائمة لهم بهدف تحقيق النجاح.



جهود



وأكدت منى صقر المطروشي، المدير العام لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، أن المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للشباب، هو دليل على الاهتمام بجهود القيادة الرشيدة بترسيخ مفهوم تمكين الشباب من خلال المبادرات التي تؤكد مكانتهم في المجتمع، وتحقق قول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن الشباب هو الثروة الحقيقية، وهو درع الأمة وسيفها والسياج الذي يحميها من أطماع الطامعين». فمن هذا المنطلق سعت الدولة إلى أن تجعلهم نموذجاً عالمياً ملهماً، مزوداً بالمعرفة والخبرات التي تؤهلهم لتحقيق الإنجازات، والمساهمة في التنمية المستدامة والتطوير والازدهار.



تنمية



وأضافت: إن جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية تقوم بدورها تجاه الشباب من خلال أجندتها الاستراتيجية الداعمة لتنمية مواهبهم وتأسيس قوامهم الفكري والإبداعي، حيث تمكن الشباب من خوض جميع المجالات وإثبات وجوده الفعال الذي شهد له العالم بالصعود للفضاء وترك الأثر الطيب في جميع مناحي الحياة، وهذا الإنجاز يعود الفضل فيه إلى رؤية القيادة الحكيمة واستراتيجيتها بتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم بتقديم إبداعاتهم وابتكاراتهم، التي شكلت جزءاً كبيراً من رفعة الوطن ووضعه في مصاف الدول المتقدمة.

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