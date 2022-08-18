150 مشاركاً في ورشة «تأثير المشاعر على الصحة الجسدية والمعنوية»

المصدر: دبي ـ البيان

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بتوجيهات من اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، نظمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في مركز المحاكاة بمختبر الابتكار، ورشة عمل بعنوان «تأثير المشاعر على الصحة الجسدية والمعنوية» قدمتها الأستاذة إيمان حسن، مؤسس مركز اوم للتأمل، بحضور الدكتور مايا الهواري، أول باحثة إماراتية في الذكاء العاطفي، وأسماء العبيدلي، رئيس فريق فعاليات الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وبمشاركة أكثر من 150 من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

تقديم أفضل الخدمات



وقالت أسماء العبيدلي إن الورشة تأتي في إطار حرص شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين والارتقاء بمستوى أدائهم، وإيجاد أنظمة جديدة للتحديث والتطوير الدائم، بما يرتبط بمؤشرات الأداء، والذي يعتبر المطلب الأساسي لتحقيق أهداف الإدارة العامة.

وأوضحت العبيدلي أن الإنسان الإيجابي هو مصدر للإلهام ونشر السعادة لمن حوله، والمساهمة في مساعدة الآخرين على النهوض والتغيير، مؤكدة أن المشاركة في الفعاليات والمبادرات هو تعزيز لروح الإيجابية، والتي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي دوماً عليها، لأن قيم الإيجابية تبدأ من وعي الفرد بأهمية التعايش والتكامل مع الغير، وتتجلى في سلوكه المتعامل به خلال العمل، والحياة المشتركة تسودها أواصر المحبة والمودة.

أهمية المشاعر



واستعرضت الأستاذة إيمان حسن خلال المحاضرة أهمية إدارة المشاعر في أنفسنا في مواجهة ضغوطات الحياة بإيجابية، ونجاح دور الذكاء العاطفي في سعادة الإنسان ونجاحه من خلال تطبيقات عملية وأمثلة تؤدي إلى سعادة الإنسان.

وتناولت خلال الورشة العديد من المحاور، أهمها المشاعر والضغوطات اليومية، والعلاقة بين المشاعر السلبية والأمراض، وكيفية توظيف مشاعرنا للتعافي والنجاح، والقدرة على التعبير والتعافي، وإدارة المشاعر وردود الأفعال، وغيرها من المحاور الأخرى.

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