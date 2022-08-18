حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة

المصدر: البيان

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أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (54) لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة.

ونصّ القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وعضوية كلّ من: معالي مريم محمد المهيري نائباً للرئيس، ومعالي عبدالله محمد بن طوق، ومعالي عمر سلطان العلماء، و هدى السيد محمد الهاشمي، وهلال سعيد المري، وهالة يـوسف بدري، وخلفان جمعة بالهول، ومـوزة سـعيد المري، ود. حسن ميرزا علي الصايغ، وهناء هاشم الهاشمي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية

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