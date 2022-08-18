«أقول لك تم».. مجاراة شعرية مبدعة تزخر بأسمى المعاني

المصدر: (دبي ــ ياسر قبيلات)

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وفي قصيدته الرائعة «أقول لك تم»، يستنهض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مهجة الشاعر، وبلاغة اللغة، وأجمل قول القصيد في إجابة الأب والقائد، الذي هو «شاعر معه يا صعب مشواري». وينهض سموه بهذه المسؤولية، فيسطر قوافي تجاري المبنى، وتستجيب للمعنى، وتتصدى للأمانة الجليلة، فيأتي منطوقها، ليجزم بحزم الأمين، وبإخلاص الوفي، ليقول: «واقول لك تم من قلبي.. ومن فمّي».

وفي هذه المجاراة الشعرية، تبرز من بين السطور وفي المعاني، شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الملهمة، التي تدفع المرء إلى استخراج أفضل ما فيه، واستدعاء أنقى ما لديه، يقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد، قراءة وافية لرائعة «خيلي»، ويستجيب لقوافيها، ويتبنى معانيها، ويأخذ بما فيها من توجيهات، ويضعها نصب عينيه نهجاً ونبراساً يهتدي به.

في هذه المجاراة الرائعة، يعبر سمو الشيخ حمدان بن محمد عن فرحته بمضامين ومعاني يا «خيلي»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «رمز قاف القصيد وسِـبعه الضـاري»، ويشيد بقيادته الفذة، ونهجه النبيل، «للخـيل فرسـانها، والقـوس له بـاري»، ويفاخر به، قائلاً: «وفاخرت بك جد ابوي وجدّي من امّي».

وتخلص المجاراة الشعرية الرائعة، الموقعة بتواضع أمام مقام الأب القائد، بالاسم الأول، «حمدان»، إلى خلاصة القول والمعنى، فيقول: «وصـاتك أمـرٌ علي يـنفّـذ اجـبـــاري».

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