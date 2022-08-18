قرية جديدة توفر خدمات واحتياجات صيادي «الحمرية» في الشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

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سلم وفد من دائرة الأشغال العامة بالشارقة، هيئة الشارقة للثروة السمكية، صباح أمس، مشروع قرية الصيادين بالحمرية وذلك بعد إنجازه بكل الخدمات، جاء ذلك بحضور مطر بن أحمد الخشري النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية والمهندس هادف الخضر رئيس قسم الإشراف في دائرة الأشغال العامة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتم خلال الاستلام تفقد المشروع والاطلاع على مخازن وغرف خاصة للصيادين ومبنى خدمات، إضافة إلى المطعم والمسجد الذي يسع لـ 220 مصلياً لخدمة الصيادين، كما اطلع الجانبان على المواقف الخاصة بالقوارب واليخوت ومواقف السيارات، وقد تم اختيار الموقع بجانب خور الحمرية لسهولة الحركة بين مربط المراكب البحرية وأماكن تنزيل القوارب.

وأعرب النقبي عن اعتزاز الصيادين بإنشاء القرية، رافعاً أسمى آيات الشكر والثناء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توجيهات سموه الدائمة بخدمة الأهالي وإنشاء المشاريع التي تخدمهم وتحافظ على استدامة مواردهم، مشيراً إلى أن هذه المشاريع الجديدة مسارات تنموية واعدة للمنطقة، وتدعم خطط النمو السياحي والاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الموقع الجغرافي الفريد والمقومات السياحية النادرة التي تمتلكها، والتي وضعتها على خريطة المناطق السياحية الرائجة في الدولة.

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