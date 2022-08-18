عمار النعيمي يبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز التعاون المشترك

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، اينيغو دي بلاسيو سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه ومناقشة سبل التعاون.

ورحب سموه بالسفير الإسباني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في سبيل أداء مهامه على أكمل وجه. وأكد سموه خلال اللقاء أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع مملكة إسبانيا، وتحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات لاسيما القطاع الاستثماري والسياحي.

وبدوره أعرب السفير عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة حضارية في مختلف الميادين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التي تربط البلدين والشعبين وسبل توطيدها في شتى المجالات.

حضر اللقاء، حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد

تعزية

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة عبدالكريم عزمي أحمد إلى أبناء وأخوة الفقيد، وذلك بمجلس أمين الشرفاء بمنطقة مشيرف بعجمان. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

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