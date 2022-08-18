شرطة عجمان تنفذ «ويَّاكم صيفنا بارد»

المصدر: (عجمان - وام)

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نظمت شرطة عجمان مبادرة «ويَّاكم صيفنا بارد» لإسعاد العمال، تقديراً لعطائهم وصبرهم على العمل في الأجواء الحارة طوال فترة الصيف في مناطق متفرقة من الإمارة.

وزار فريق من قسم الإعلام والعلاقات العامة وقسم الشرطة المجتمعية عدداً من المواقع في الإمارة وتوزيع المشروبات الباردة والوجبات الغذائية على العمال لرسم البسمة على وجوههم والتخفيف عنهم.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان إن تنظيم هذه المبادرة جاء تقديراً من شرطة عجمان لفئة العمالة في مشاريع في إمارة عجمان وجهودهم المبذولة وصبرهم وتحملهم لمشاق العمل في فصل الصيف، فجاءت المبادرة للتخفيف عنهم وإسعادهم.

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