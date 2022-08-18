شرطة الشارقة تواصل تلقّي المشاركات في جائزة الجاهزية للمستقبل

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة‏ بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تلقّي مشاركات مسابقة الجاهزية للمستقبل، التي انطلقت مطلع أغسطس الجاري برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأوضحت شرطة الشارقة أن التسجيل سيظل مفتوحاً مع استلام الدراسات كاملة حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.‏

وتهدف جائزة «الجاهزية للمستقبل» إلى فتح الفرصة أمام الباحثين والوحدات البحثية ومراكز ومؤسسات استشراف المستقبل للمشاركة عبر ‏تقديم تصور لمستقبل العمل الأمني بالإمارات وفق معايير وآليات الاستشراف الحديثة بما يضمن وضع سيناريوهات محتملة قابلة لتطبيق آليات مواجهة الجرائم والظواهر والتحديات المستقبلية الأمنية.

وأكد المقدم الدكتور عبدالله محمد الحيايي الأمين العام للجائزة أن هذه المسابقات تساهم بشكل مباشر وفعّال في تبني الدراسات الاستشرافية في كافة المؤسسات الحكومية التعليمية.

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