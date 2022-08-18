النيادي يجري تدريبات في مركز كينيدي للفضاء

المصدر: دبي- البيان

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نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صوراً لرائد الفضاء سلطان النيادي، الذي سينطلق في ربيع 2023 لخوض أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، أجرى مع طاقم Crew-6، وهو يجري تدريبات في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، الولايات المتحدة.

طاقم

ويضم طاقم Crew-6 إلى جانب النيادي الذي سيقوم بدور اختصاصي البعثة، رواد الفضاء، ويليام هوبيرغ، ربان المركبة، وأندري فيدياييف، اختصاصي البعثة، وستيفن بوين، قائد المهمة.

تدوينة

ونشر سلطان النيادي صورة على حسابه الشخصي ودوّن عليها: «صورة تجمعني بطاقم سبيس اكس6 crew، على يمنيي قائد المهمة ستيف بوتين والطيار وارين هوبورغ واختصاصي المهمة الروسي اندري فيديايف، الصورة أمام منصة الإطلاق التاريخية التي انطلق منها صاروخ ساترين 5 ومهام عديدة لبرنامج مكوك الفضاء، ممتن وسعيد للعمل مع هذا الطاقم الرائع».

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