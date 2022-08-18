«علاقات الشارقة» تطّلع على التجربة التنموية لمدن كوريا الجنوبية

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم وفد من دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية ومقاطعة جيجو التابعة لها.

وتضمنت زيارة الوفد، الذي ترأسه الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، عدداً من هيئات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية والاجتماعيّة والاقتصادية الكورية، بهدف الاطلاع على تجاربها وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية معها، بالإضافة إلى زيارة عدد من المعالم الثقافية والسياحية الرئيسية.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة بشراكة استراتيجية مع جمهورية كوريا الجنوبية في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية وفي قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، في ظل امتلاك الجانبين رؤية تنموية شاملة عبرت عنها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

تواصل

وشملت جولة وفد الدائرة في كوريا الجنوبية، زيارة الجمعية الكورية العربية ولقاء مايونغ سام، الأمين العام للجمعية، حيث ناقش الجانبان دور الجمعية في تعزيز التعاون، والتبادل الثقافي مع الدول العربية من خلال العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، وأهمية تطوير العلاقات الثقافية بين الشعوب لما لها من قيمة في تعزيز التواصل الإنساني، وفرص التعاون في مجال النشر والكتابة.

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