740 ألف متعامل يمتلكون بطاقة «تميز» من تعاونية الاتحاد

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد أن 740.840 متعاملاً يحملون بطاقة الولاء الخاصة بها «تميز»، مشيراً إلى أن حاملي بطاقة تميز ينقسمون إلى قسمين، أصحاب البطاقة الذهبية المخصصة للمساهمين، والبطاقات الفضية المتاحة لجميع العملاء، لافتاً إلى أن غالبية مبيعات التعاونية تعود لحاملي هذه البطاقات.

وبيّن أن التعاونية ملتزمة بإطلاق عروض على منتجات تعزز تجربة المتعاملين معها، مشيراً إلى أن زيادة عدد المتعاملين من حاملي بطاقات تميز بفئتيها الذهبية والفضية في كل عام تؤكد ثقة المتسوقين بتعاونية الاتحاد وموقعها التنافسي وتميزها عن باقي منافذ البيع.

وأضاف إن عدد حاملي بطاقات تميز الذهبية من المساهمين بلغ 34.105 بطاقات ذهبية، فيما بلغ عدد حاملي البطاقة الفضية 706,735 من غير المساهمين، مشيراً إلى أن أكثر مبيعات التعاونية تعود لحاملي بطاقات التميز بفئتيها الذهبية والفضية والتي تفوق نسبتها 80% من إجمالي المبيعات.

ولفت إلى أن بطاقات تميز متاحة في كل فروع تعاونية الاتحاد دون مقابل لجميع المتعاملين، ويلزم تسجيلها وتفعيلها إلكترونياً للاستفادة بصورة كاملة من البرنامج.

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