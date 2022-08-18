«مياه وكهرباء الإمارات» تزوّد «ميديكلينيك» بالطاقة النظيفة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشفت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن توقيع اتفاقية للطاقة النظيفة مع مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط.

وتدعم هذه الشراكة تشغيل جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمجموعة ميديكلينيك أبوظبي من خلال مصادر الطاقة النظيفة التي توفرها شركة مياه وكهرباء الإمارات لمدة سنة تشغيلية كاملة، لدعم جهود المجموعة في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتعزيز التوسع في إزالة الكربون من القطاع الصحي.

وبموجب الاتفاقية سوف تضمن شركة مياه وكهرباء الإمارات التحقق من صحة الطاقة النظيفة في ميديكلينيك من خلال شهادات الطاقة النظيفة، وهو مخطط أطلقته دائرة الطاقة في أبوظبي لتمكين الكيانات العاملة في أبوظبي من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وتوفير آلية للتحقق من صحة مطالبات إنتاج واستهلاك الكهرباء المتجددة.

وأكد فرانسوا برايس، المدير التجاري التنفيذي في شركة مياه وكهرباء الإمارات أهمية الاتفاقية، كما أشاد ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط بتوقيع الشراكة.

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